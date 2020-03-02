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02.03.2020 - 17:59 |

Son dakika! Malatya'da korkutan deprem...

Gelen bir son dakika haberine göre Malatya'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son dakika! Malatya'da korkutan deprem...

AFAD'ın verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 17.52'de yerin 7 kilometre altında gerçekleşen deprem kentin tamamında hissedildi.

24 Ocak günü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 şiddetindeki depremin ardından bölgede artçı depremler devam ediyor. Sabah saatlerinde de yine Pütürge ilçesi merkezli 3,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Son dakika Malatyada korkutan deprem...


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