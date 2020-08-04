MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Malatya'da peş peşe korkutan depremler!
ABONE OL
04.08.2020 - 21:54 | | AA

Son dakika! Malatya'da peş peşe korkutan depremler!

Gelen son dakika haberine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge'de saat 21:40'da 4.8, 18.30'da ise 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Meydana gelen bu depremin ardından  saat  21:40'da 4.8, 18:30'da ise 4.4 büyüklüğünde, şiddetli iki deprem daha meydana geldi.

VALİ BARUŞ'TAN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Ekiplerimizin sahadaki inceleme ve araştırmaları sürüyor. Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Sarsıntılar devam ediyor. Vatandaşlarımız ağır hasarlı binalara kesinlikle girmesin." dedi.

Vali Baruş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini, AFAD ekiplerinin bölgede vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığını ifade etti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Malatya'da meydana gelen deprem sonrası flaş uyarı: Ağır hasarlı binalara girmeyin




Pütürge'de 4,8 büyüklüğünde depremAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 21.40'ta Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 3,9 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Koca'dan tedbir uyarısı: Kolaya kaçarsak...

Bakan Koca'dan tedbir uyarısı: Kolaya kaçarsak...

Milyonları kapsıyor! Değişti, indirim ve para iadesi...

Milyonları kapsıyor! Değişti, indirim ve para iadesi...

ABD'de 'Isaias' alarmı! Acil durum ilan edildi

ABD'de 'Isaias' alarmı! Acil durum ilan edildi

4 Ağustos koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı

4 Ağustos koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı

Sıradaki Haber