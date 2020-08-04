Son dakika! Malatya'da peş peşe korkutan depremler!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.



Meydana gelen bu depremin ardından saat 21:40'da 4.8, 18:30'da ise 4.4 büyüklüğünde, şiddetli iki deprem daha meydana geldi.



VALİ BARUŞ'TAN AÇIKLAMA



Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Ekiplerimizin sahadaki inceleme ve araştırmaları sürüyor. Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Sarsıntılar devam ediyor. Vatandaşlarımız ağır hasarlı binalara kesinlikle girmesin." dedi.

Vali Baruş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini, AFAD ekiplerinin bölgede vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığını ifade etti.







