14.02.2020 - 11:55 | | DHA
Son dakika... Maltepe’de 18 katlı binada yangın! Ekipler sevk edildi
Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Maltepe’de 18 katlı binanın giriş katındaki restoranın bacasında yangın çıktı. Yoğun dumanın bina içine dolması nedeniyle katlarda bulunanlar tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen verildi.
Kağızman’da aralarında husumet bulunan amcasına kurşun yağdırdı... O anlar kameradaKağızman’da bir kişinin öldürüldüğü olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.Kars’ın Kağızman ilçesinde 17 yaşındaki A.D. Devlet Hastanesi’nde, aralarında husumet bulunan amcası M. D.’yi tabancayla vurarak öldürdü. O anlar an be an güvenlik kameralarınca kaydedildi.