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14.02.2020 - 11:55 | | DHA

Son dakika... Maltepe’de 18 katlı binada yangın! Ekipler sevk edildi

Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Maltepe’de 18 katlı binanın giriş katındaki restoranın bacasında yangın çıktı. Yoğun dumanın bina içine dolması nedeniyle katlarda bulunanlar tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen verildi.

Son dakika... Maltepe’de 18 katlı binada yangın! Ekipler sevk edildi

Ayrıntılar geliyor...

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