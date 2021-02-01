Son dakika! Manisa'da 4 gencin silahla vurulması olayında şoke eden gerçek

Jandarma ekiplerinin esrarengiz olayla ilgili başlattığı soruşturmada Serkan Zangal, Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın'ın av tüfeği ile vurulduğu, Ümit Zangal'ın ise üzerinde yapılan incelemede ise herhangi bir kesici veya delici silahla yarası olmadığı, boynunun normalden daha oynak olduğu tespit edildi. Ayrıca, olayda kullanıldığı belirtilen tek dolduruşlu av tüfeğinin Muharrem Zengin'in babasına ait olduğu ileri sürüldü

YAN YANA ÖLÜ BULUNDULAR

Öte yandan tarladan dönen bir vatandaşın ihbarı üzerine ortaya çıkan olayda, liseden arkadaş oldukları belirlenen 4 gencin cansız bedenlerinin otomobilin içerisinde değil, aracın yanında yan yana yatar vaziyette bulunduğu öğrenildi. 3 gencin vurulduğu tahmin edilen pompalı av tüfeğinin ise otomobilin yakınında olduğu belirtildi.

KORKUNÇ DETAY: 3 ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ SONRA İNTİHAR ETTİ!

Milliyet.com.tr’nin bölgeden edindiği ilk bilgiye göre Neşet Dalgın üniversiteden arkadaşı olan Serkan Zangal ve Ümit Zangal’ı ziyarete geldi. Otomobille Akçeşme mevkiine giden gençler burada alkol almaya başladı. Bir süre sonra aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından gençlerden birinin 3 arkadaşını öldürerek intihar ettiği iddia ediliyor. Jandarmanın bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

BUGÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Bu arada otomobilde arkadaşları ile birlikte ölü bulunan Neşet Dalgın'ın bugün doğum günü olduğu ortaya çıktı. Gencin doğum gününden bir gün önce yaşamanı yitirmesi yakınlarını yasa boğdu.

TRABZONSPORLU MEHMET ZENGİN'İN AKRABASI

Öte yandan ölen gençlerden 22 yaşındaki Muharrem Zengin'in bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen ve aslen Ahmetlili olan Mehmet Zengin'in yeğeni olduğu belirlendi.

CENAZELER ADLİ TIPA GETİRİLDİ

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde otomobilin yanında yan yana yatar vaziyette ölü bulunan 4 gencin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurum'u morguna getirildi. Jandarma ekiplerinin esrarengiz olayla ilgili başlattığı soruşturmada av tüfeğiyle vrulan Serkan Zangal, Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın ile vücudunda herhangi bir kesici veya delici silahla yara izi bulunmayan Ümit Zangal'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.