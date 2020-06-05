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05.06.2020 - 09:08 |

Son dakika! Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika! Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Ömerli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte;
- (2)adet M-16 P. Tf.
- (60) adet M-16 Fişeği
- (8)adet şarjör
- (2 )adet el bombası
- (1)adet şemsiye
- (1) adet palaska
- (1) adet şarjörlük
- (1)adet telsiz
- (1) adet pil bloğu
ele geçirilmiştir.

Bölgede operasyon devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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