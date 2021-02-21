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21.02.2021 - 09:47 | | DHA

Son dakika... Mardin'de ele geçirildi! Piyasa değeri 5 milyon değerinde...

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 16 bin 440 şişe gümrük kaçağı viski ele geçirdi. Gümrük mühürlü TIR'dan başka bir TIR'a yüklenmek üzereyken yapılan baskında kaçak içkilere el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı.

Son dakika... Mardin'de ele geçirildi! Piyasa değeri 5 milyon değerinde...

Mardin Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kızıltepe'de, kaçak içkilerin gümrük mühürlü bir TIR'dan, mührü bozmadan başka bir TIR'a nakledilerek piyasaya sürüleceği ihbarını aldı. Bu kapsamda hareket geçen ekiplerce düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 16 bin 440 şişe gümrük kaçağı viski ele geçirildi.

Son dakika... Mardinde ele geçirildi Piyasa değeri 5 milyon değerinde...

IRAK'A GİDECEKTİ

Mersin gümrüğünde içkilerin yüklemesi yapılan TIR'ın Irak'a gitmek için yola çıktığı, Kızıltepe ilçesinde başka bir TIR'a yükleme yapılmak istenerek Türkiye genelinde piyasaya sürüleceği öğrenildi. TIR'a ele konulurken, 2 kişi ise gözaltına alındı.

Yanan elektrik teline tekme atması korkuttuTekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin, direkten koparak yere düşen ve alev alan elektrik teline tekme attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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