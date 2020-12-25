Son dakika... Market kasiyerine dayak şoku! İşinden de oldu

Konya'da bir zincir market şubesinde çıkan öğle yemeği tartışmasında sorumlu müdür yardımcısı Oğuzhan D. tarafından market içinde tekme tokat dövülen evli ve 2 çocuk annesi H.Ş. (28) ikinci bir şok daha yaşadı. H.Ş.'ye olaydan hemen sonra mağaza sorumlusu tarafından işten çıkarılmasına yönelik bir kağıt imzalatıldığı öğrenildi. H.Ş., "Hem dövüldüm hem de ben orada ağlarken bana imzalatılan kağıtla işimden oldum" dedi.

Konya'da bir zincir market şubesinde çıkan öğle yemeği tartışmasında sorumlu müdür yardımcısı Oğuzhan D. tarafından market içinde tekme tokat dövülen evli ve 2 çocuk annesi H.Ş. (28) ikinci bir şok daha yaşadı. H.Ş.'ye olaydan hemen sonra mağaza sorumlusu tarafından işten çıkarılmasına yönelik bir kağıt imzalatıldığı öğrenildi. H.Ş., "Hem dövüldüm hem de ben orada ağlarken bana imzalatılan kağıtla işimden oldum" dedi.

Olay, 11 Aralık'ta Karatay'daki bir zincir market şubesinde meydana geldi. Hastaneden darp raporu olan genç kadın, emniyete giderek Oğuzhan D.'den şikâyetçi oldu. H.Ş. ifadesinde, "İş yerinde öğle yemeği yaptırmak konusunda Oğuzhan ile aramızda tartışma çıktı. Ben yemeği salçalı yaptıralım dedim. Oğuzhan ise bana ve diğer kasiyer arkadaşıma, 'Yemek işini bana bırakın, kesin çenenizi' dedi. Bu arada kasada müşteri alıyordum. Ben de şaka amaçlı 'Yolarım seni' dedim. Müşteri kasadayken bana 'Seninle görüşeceğiz' dedi ve gitti. Kasadaki işim bittikten sonra yanıma geldi. 'Müşterinin yanında benimle nasıl konuşuyorsun? Sen kim olduğunu önce bir öğren' dedi. Ben de kendisine, 'Asıl sen müşterinin yanında yanlış davranıyorsun' dedim. Bu konuda daha önce de uyarıldığını kendisine söyledim. Bana, 'Aşağıya in sana ne olacağını göstereceğim' dedi. 'Kim oluyorsun da benimle bu şekilde konuşuyorsun' dedim. Elleri ile başımı geriye itti. Yüzüme yumruk attı. Karnıma ve sol baldırıma tekme attı. Daha fazla darbe almamak için kendimi savundum" şeklinde konuştu.

AİLE BAKANLIĞI ARADI

Dayak şokunu atlatamayan H.Ş. ikinci bir şok daha yaşadı. Olay sonrası ağlarken yanına gelen mağaza sorumlusu tarafından bir kağıt imzalanması istendi. Kağıdı imzalayan H.Ş., sonra da işten çıkarıldığını öğrendi. H.Ş., "Hem dövüldüm hem de orada ağlarken bana imzalatılan kağıtla işimden oldum" dedi. Daban'ın da iş akdinin sona erdirildiği belirtildi. Aile Bakanlığı'nın H.Ş.'yi arayıp konu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

SABAH