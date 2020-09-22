Son dakika... 'Meriç Üçgeni' çöktü! İstanbul'da 39 kişi...

İstanbul'da son 20 günde göçmen kaçakçılığı yapan 39 organizatör tutuklandı. Çökertilen iki çetenin "Meriç Üçgeni" ismini verdikleri İstanbul-Edirne-Meriç Nehri Hattı'ndaki sistematik ve planlı faaliyetleri polisler tarafından deşifre edildi.

Sabah gazetesinden Emir Somer'in haberine göre, İstanbul Emniyeti'ne bağlı göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, düzensiz kaçak göçmenler üzerinden haksız kazanç sağlayan insan tacirlerine büyük darbe vurdu. Son 20 günde düzenlenen operasyonlarda kaçak göçmenlerin Avrupa ülkelerine götürülmesi için çalışmalar yürüten ve "Organizatör" konumunda bulunan 39 göçmen kaçakçısı tutuklanarak cezaevlerine yerleştirildi. Avrupa merkezli faaliyet yürüten iki farklı çete peş peşe düzenlenen operasyonlarda çökertildi. 20 günde düzenlenen operasyonlarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 248 kaçak göçmen kurtarıldı.

TÜM FAALİYETLERİ DEŞİFRE EDİLDİ



göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi operasyonlarla çökertilen çifte çetenin faaliyetlerini de deşifre etti. Polislerin tespitlerine göre; göçmen kaçakçılığı çetelerinin üyeleri kendilerine çalışma alanı kurdu; planlı ve sistematik bir şekilde faaliyet yürüttü. İşte eş zamanlı olarak sekiz aydır göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen ve "Meriç Üçgeni" ismini verdikleri İstanbul-Edirne-Meriç Nehri Hattı'ndaki sistematik ve planlı bir şekilde faaliyet yürüten çifte çetenin deşifre edilen çalışma sistemi:

ÜÇ NOKTADA PLANLI ÇALIŞTILAR



Kaçak göçmenleri tespit eden İstanbul'daki çete üyeleri, o göçmenleri Edirne'ye götürmekte görevliydi. Şişme botları ve diğer malzemeleri de aynı çete üyeleri temin etti.

Sınırda bulunan ve Meriç Nehri'nin yanı başındaki Edirne'nin Merkez İlçesi'ne bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeki çete üyeleri, İstanbul'dan getirilen düzensiz göçmenleri teslim aldı. Aynı çete üyeleri kaçak göçmenlerin Meriç Nehri'nden deniz yoluyla kaçışını planladı. Kaçak göçmenler 10'ar kişilik gruplarla şişme botlara bindirilerek Meriç Nehri'ne bırakıldı.

Sınırın diğer ucunda bulunan çete üyeleri ise kaçak göçmenleri teslim alarak Avrupa ülkelerine gönderilmelerini sağladı. İstanbul'daki çete üyeleri, Avrupa ülkelerine gönderilme ve yeni bir hayat vaadiyle tuzağa düşürülen kaçak göçmenlerden toplanan paraları çetelerin Avrupa'da bulunan üst yönetimine aktardı.