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22.05.2020 - 16:02 | | DHA

Son dakika... Mersin'de katliam gibi kaza! Üç kişiye mezar oldu

Gelen son dakika haberine göre Mersin'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. Kazada araçtaki 3 kişi boğularak yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Son dakika... Mersin'de katliam gibi kaza! Üç kişiye mezar oldu

 

Son dakika haberine göre kaza, sabah saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Tarsus Turizm Sahil Bölgesi istikametine açılan yeni yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan 33 DL 6832 plakalı otomobil, dereye uçtu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, arama- kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmayla ters dönen otomobil, çekiciyle dereden çıkarıldı. Araçtaki 4 kişiden Tekin Yalçın (23), Nuran Altun (26) ve Mesut Altun'un (32) boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Güçlin Altun (43) ise Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Motosikletin iki araç arasında kaldığı feci kaza kameraya böyle yansıdıAntalya'da kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kaza şans eseri ucuz atlatıldı.
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