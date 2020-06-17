MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Mesire alanında parçalanmış ceset bulundu!
ABONE OL
17.06.2020 - 13:40 | | İHA

Son dakika... Mesire alanında parçalanmış ceset bulundu!

Gelen bir son dakika haberine göre, Yalova’nın Termal ilçesinde mesire alanında ceset bulundu.

Son dakika... Mesire alanında parçalanmış ceset bulundu!

Üçazizeler mesire yerinde dolaşan vatandaşlar parçalanmış halde bir erkek cesedini fark etti. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine giden ekipler, vücudunun bir bölümü toprağa gömülmüş ve çürümüş bir ceset buldu.

Yapılan incelemede cesedin bir erkeğe ait olduğu ve yaklaşık 10 gün önce öldüğü tespit edildi. Şahsın bir cinayete kurban gitme ihtimali üzerinde duran ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olay kimlik tespiti ve otopsi neticesinde netleşecek.

İstanbul'da şoke eden görüntüler! Corona virüse aldırış etmediler, düğün yapıp eğlendilerSon günlerde vaka sayılarında artış yaşanmasına rağmen İstanbul Arnavutköy'de corona virüs tehdidine aldırış etmeyenler bahçede düğün yapıp oynadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Mesire alanında parçalanmış ceset bulundu!

Son dakika... Mesire alanında parçalanmış ceset bulundu!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Zamlı ödeniyor...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Zamlı ödeniyor...

Bursa'daki vaka sayısı neden arttı? Canlı yayında anlattı

Bursa'daki vaka sayısı neden arttı? Canlı yayında anlattı

Şanlıurfa Valisi Erin'den deprem açıklaması

Şanlıurfa Valisi Erin'den deprem açıklaması

Sıradaki Haber