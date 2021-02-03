Son dakika: Meslektaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü! Korkunç ayrıntı

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Yavuz Sümter tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler Nilay Erol ve Metin Erol ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada daha önce alınan ara karar gereği tanık olarak dinlenilmesine karar verilen ve o dönem aynı hastanede çalışan 3 doktor ve güvenlik görevlisinin bilgisine başvuruldu.

Hastaneye gittiğinde olayın bittiğini söyleyen asistan doktor tanık, "Olayın direkt görgü tanığı değilim. Kaan kendisiyle çalışan kimseyle kötü şeyler yaşamamıştır. Herkese de yardımcı olan bir kişidir. Özellikle kendi çömezlerine. Kaan ve Yavuz arasında hiçbir tartışmaya şahit olmadım." dedi.

Tanık beyanına karşı konuşan sanık Yavuz Sümter, "Tanık, Kaan'ın en iyi kankası. Beraber gezip tozarlardı. Kendisi bizim grupta bile değil. Onun buraya gelip ifade verme amacı Kaan'ı pohpohlamak. Tamamen yalan söylemeye geldi." diye konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen güvenlik görevlisi, "Odaya girdiğimde Yavuz'un sırtı dönüktü. Bıçağı koltuğa bıraktı, ben de fark etmeden bıçağı aldım. Daha sonra diğerlerine haber verip geldiğimde, kendisine kelepçe takarken direndi. Kaan ve Yavuz arasında daha önceden husumet olduğunu görmedim." ifadesini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yavuz Sümter'in suçun vasıf ve mahiyeti gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Yavuz Sümter'in 11 Ekim 2019'da, önceden temin ettiği bir bıçakla Kaan Erol'u 75 kez bıçaklayarak öldürdüğü belirtiliyor.

Sanık Sümter'in "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.