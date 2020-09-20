20.09.2020 - 00:52 |
Son dakika... Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi
Gelen bir son dakika haberine göre; Eski Başbakan Mesut Yılmaz'la ilgili sosyal medyada dolaşan "hayatını kaybetti" iddiaları üzerine Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak açıklama yaptı.
Sosyal medyaının gündemine oturan 'Mesut Yılmaz hayatını kaybetti' iddiaları, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak tarafından yalanlandı. Yılmaz'ın tedavi sürecinde olduğunu söyleyen Albayrak, "Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğine dair haberler gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.
Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz’ın vefat ettiğine dair haberler gerçek dışıdır. Kendisi hastahanede tedavi altındadır.— Abdurrahim Albayrak (@_AAlbayrak) September 19, 2020