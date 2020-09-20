MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi
ABONE OL
20.09.2020 - 00:52 |

Son dakika... Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Gelen bir son dakika haberine göre; Eski Başbakan Mesut Yılmaz'la ilgili sosyal medyada dolaşan "hayatını kaybetti" iddiaları üzerine Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak açıklama yaptı.

Son dakika... Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Sosyal medyaının gündemine oturan 'Mesut Yılmaz hayatını kaybetti' iddiaları, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak tarafından yalanlandı. Yılmaz'ın tedavi sürecinde olduğunu söyleyen Albayrak, "Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğine dair haberler gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Mesut Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Mesut Yılmaz hasta mı? İşte son dakika sağlığı...

 

Sıcak hava ve yüksek nem sonrası sahiller dolduAntalya'da sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar Konyaaltı ve Lara sahillerine koştu. Sahillerdeki kalabalığın maske ve fiziki mesafe kuralına uymadıkları dikkati çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

SGK duyurdu milyonları ilgilendiriyor! Maaşlar...

SGK duyurdu milyonları ilgilendiriyor! Maaşlar...

Avrupa'ya çok ciddi korona dalgası geliyor

Avrupa'ya çok ciddi korona dalgası geliyor

Neslican Tay kimdir? Neslican Tay ne kanseriydi, ne zaman öldü?

Neslican Tay kimdir? Neslican Tay ne kanseriydi, ne zaman öldü?

Sıradaki Haber