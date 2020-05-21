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21.05.2020 - 13:20 | | AA

Son dakika... Meteoroloji il il uyardı! Fırtına geliyor

Gelen bir son dakika haberine göre, İzmir'de bu gece kuvvetli sağanak ve dolu yağış etkili olacak. Öte yandan Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı ve Kırıkkale'de kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Son dakika... Meteoroloji il il uyardı! Fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İzmir'de bu geceden sabah saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanakla birlikte yerel dolu yağışı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Çankırı ve Kırıkkale’de güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtınanın 40-60 km/saat yer yer kısa süreli 70-80 km/saat şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve yer yer toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

4 İL İÇİN DOLU UYARISI

Batı Karadeniz'de öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Bolu, Karabük ve Kastamonu il geneli ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel dolu yağışı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kendisine saldıran köpeklere taş atarak karşılık verdiSultangazi’de 18 yaşlarındaki bir genç sokakta yürürken bir anda köpeklerin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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