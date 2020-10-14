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14.10.2020 - 09:07 | | AA

Son dakika... Meteoroloji tek tek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Gelen bir son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun  Körfezi ile bazı illerde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Son dakika... Meteoroloji tek tek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, bugün ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok  bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi ile  Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Antalya, Burdur, Eskişehir, Ordu çevreleri ve  Çankırı'nın kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Yağış alan yerlerde sıcaklıkların 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde  önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği  tahmin ediliyor.

 

 

 

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