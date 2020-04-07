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07.04.2020 - 09:03 | | İHA

Son dakika! Meteoroloji uyardı: Fırtına

Gelen bir son dakika haberine göre; yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Çanakkale'nin ve Balıkesir'in güney kesimleri, Manisa, Uşak, Denizli, Adana ve Osmaniye çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika! Meteoroloji uyardı: Fırtına

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat), Batı Karadeniz'de zaman zaman fırtına şeklinde (50-70 Km/saat), İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 13
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 11
İzmir: Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 16
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 21
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11
Erzurum: Parçalı çok bulutlu 11
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu 20

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