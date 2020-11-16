Son dakika... Meteoroloji uyardı! Hem yağmur hem kar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13

İstanbul: Parçalı bulutlu 15

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18

Bursa: Parçalı bulutlu 16

Adana: Parçalı ve az bulutlu 23

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23

Samsun: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 14

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 7

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 16