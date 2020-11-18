Son dakika... Meteoroloji uyarmıştı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

Öğle saatlerinde Fatih'te etkili olan yağışa bazı vatandaşlar hazırlık yakalandı. Kısa süreli etkili olan yağmur nedeniyle vatandaşlar durak ve dükkan önlerine sığındı.

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde kısa süreli yağış sonrası rögarlar taştı. Oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın sona ermesiyle yollarda oluşan su birikintisi çekildi.