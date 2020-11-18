18.11.2020 - 13:47 | | DHA
Son dakika... Meteoroloji uyarmıştı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı
İstanbul Fatih'te öğle saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara ve dükkan önlerine sığındı. Öte yandan Şişli'de aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle rögarlar taştı, yollar göle döndü.
Öğle saatlerinde Fatih'te etkili olan yağışa bazı vatandaşlar hazırlık yakalandı. Kısa süreli etkili olan yağmur nedeniyle vatandaşlar durak ve dükkan önlerine sığındı.
Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde kısa süreli yağış sonrası rögarlar taştı. Oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın sona ermesiyle yollarda oluşan su birikintisi çekildi.
Ehliyetine süresiz el konulan sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiAntalya’da daha önce ehliyetine süresiz el konulan sürücü, trafik ışığında bekleyen araçlara çarptı. Kazada, aralarında İranlı hamile kadın ile 6 yaşlarındaki çocuğun bulunduğu 6 kişi yaralanırken, ehliyetsiz sürücü polis merkezine götürüldü. Kazayı yara almadan atlatanlar büyük korku yaşarken, bir sürücü ise baygınlık geçirdi.