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04.06.2020 - 17:44 | | DHA

Son dakika... Meteoroloji uyarmıştı! Sivas'ta sağanak hayatı felç etti

Gelen bir son dakika haberine göre, Sivas’ta etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Son dakika... Meteoroloji uyarmıştı! Sivas'ta sağanak hayatı felç etti

Sivas'ta, saat 16.45 sıralarında başlayan sağanak, günlük yaşamı felç etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan Sivaslılar, zor anlar yaşadı. Sağanak sonrası bazı bölgelerde oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşandı. Sivas Belediyesi ekipleri, su birikintisi olan bölgelerde çalışma yaptı.

Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi'nde biriken sular, civardaki esnafı olumsuz etkiledi. Cadde üzerindeki esnaf, iş yerlerine su girmemesi için çaba sarf etti. Bazı kişilerin ise su birikintilerini göstermek için sosyal medyadan yayın yaptığı görüldü.  

Okul müdürünün aracını çizip, evinin etrafında sopayla gezdi! O öğretmen kamerada!Samsun'da hakkında idari soruşturma başlatıldığı iddiasıyla aralarında husumet bulunan okul müdürünün aracını çizerek demir sopayla evinin etrafında gezen öğretmen, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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