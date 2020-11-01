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01.11.2020 - 09:24 | | İHA

Son dakika... Meteoroloji'den 13 il için kritik uyarı!

Gelen bir son dakika haberine göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Batı Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat, Kayseri, Sivas ve Elazığ çevreleri ile Hatay kıyı kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, akşam saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika... Meteoroloji'den 13 il için kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlü'ğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, batı bölgelerimizde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Öğleden sonra İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 16

İzmir: Parçalı bulutlu 20

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Antalya: Parçalı bulutlu 25

Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Trabzon: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışlar; akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli) 20

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu 24

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