Son dakika... Meteoroloji'den 6 il için flaş uyarı!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın saatte 50-80 kilometre hızla esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.