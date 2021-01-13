13.01.2021 - 17:07 | | İHA
Son dakika... Meteoroloji'den 6 il için flaş uyarı!
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan bir son dakika açıklamasına göre, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinde fırtına beklendiği uyarısında bulundu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın saatte 50-80 kilometre hızla esmesinin beklendiği bildirildi.
Açıklamada Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Sultan Tat davasında flaş gelişme! 'İntihar değil'Antalya'da tabancasıyla intihar ettiği iddia edilen polis memuru Sultan Tat davasında yeni gelişmeler yaşanıyor. 39 yaşındaki Sultan Tat'ı 'kasten öldürme' suçundan yargılanan erkek arkadaşı polis memuru F.A.'nın yargılanmasına devam edildi. Tat ailesinin avukatı Ahmet Kudret Öngüt, olay yerine giden savcının, sanığın da polis olması nedeniyle olaya 'intihar' dediğini iddia ederek, “Böyle bir algı oluşturulmuş. Sanık sıradan bir vatandaş olsaydı, bu dosya böyle mi olurdu?" dedi.