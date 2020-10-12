MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Meteoroloji'den Edirne için uyarı geldi!
ABONE OL
12.10.2020 - 14:03 | | DHA

Son dakika... Meteoroloji'den Edirne için uyarı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, yarın Edirne'nin güneyinde kuvvetli yağış beklendiği uyarısı yapıldı.

Son dakika... Meteoroloji'den Edirne için uyarı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanağın Edirne'nin güneyindeki Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde kuvvetli (21-50kg/m2) olacağının tahmin edildiği bildirildi. Açıklamalarda, bu bölgelerde oturanların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

 

Sahte içkiden hayatını kaybeden avukatın yakınları konuştuİstanbul Kartal’da sahte içkiden ölen 46 yaşındaki avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun yakınları konuştu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

On Numara'da sonuçlar belli oluyor - 12 Ekim On Numara'da büyük ikramiye...

On Numara'da sonuçlar belli oluyor - 12 Ekim On Numara'da büyük ikramiye...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

İletişim Başkanı Altun'dan Oruç Reis açıklaması

İletişim Başkanı Altun'dan Oruç Reis açıklaması

Sıradaki Haber