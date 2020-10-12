Son dakika... Meteoroloji'den Edirne için uyarı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanağın Edirne'nin güneyindeki Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde kuvvetli (21-50kg/m2) olacağının tahmin edildiği bildirildi. Açıklamalarda, bu bölgelerde oturanların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.