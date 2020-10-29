MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul ve 8 il için uyarı! Şiddetli şekilde geliyor
ABONE OL
29.10.2020 - 22:20 | | AA

Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul ve 8 il için uyarı! Şiddetli şekilde geliyor

Gelen son dakika haberine göre;İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul ve 8 il için uyarı! Şiddetli şekilde geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın yurdun kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışın öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Marmara’nın doğusu, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile zamanla Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri ve Düzce, Zonguldak, Bartın'da etkili olması öngörülüyor.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nın kuzey kesimleri ile Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Kaynarca ve Ferizli ilçelerinde ise yağışların yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sevgilisiyle aynı evde kalan genci ayaklarından astılarEndonezya’da Mario Natriti (23) adlı genç, sevgilisi Desiana (20) ile aynı evde kalmaya başladı. Kızın ailesi bu durumu öğrenince genci bacaklarından ters bir şekilde yarım saat kadar asılı bıraktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ÖSYM tarafından KPSS Önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından KPSS Önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul ve 8 il için uyarı! Şiddetli şekilde geliyor

Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul ve 8 il için uyarı! Şiddetli şekilde geliyor

Sıradaki Haber