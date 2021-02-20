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20.02.2021 - 16:25 | | DHA

Son dakika! Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: Sarı alarm!

Gelen bir son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sarı uyarı yayınladı.

Son dakika! Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: Sarı alarm!

Uyarıda şu ifadeler yer aldı:

Zirai faaliyetlerin devam ettiği kıyı kesimlerde (Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz) hafif, Karadeniz kıyı kesiminde orta, iç kesimlerde orta yer yer kuvvetli zirai don riskinin 22.02.2021 Pazartesi günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Motosiklet sürücüsü lüks cipin altında kaldı!Antalya'da caddede ters yönden seyreden motosiklet, ara sokaktan çıkan lüks cipin altında kaldı. Motosiklet sürücüsü Ümit Sönmez, (53), başındaki kask sayesinde ölümden döndü. Yaralanan Sönmez, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından cipin altında çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.
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