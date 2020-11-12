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12.11.2020 - 09:13 | | İHA

Son dakika... Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu ile Şırnak, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak'ın yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Son dakika... Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı 17

İzmir: Az bulutlu 21

Bursa: Parçalı, yer yer çok bulutlu 18

Adana: Parçalı ve az bulutlu 26

Antalya: Az bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 8

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19

 

 

Çin aşısı uygulanan iki sağlık çalışanında antikor oluştuTürkiye’de yürütülen Çin aşısının faz 3 çalışması, sağlık çalışanları üzerinde devam ediyor. Ülke genelinde 700, Diyarbakır merkezde de 80'e yakın sağlık çalışanı gönüllü olarak aşılandı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Diyarbakır'da aşı yaptıran iki sağlık çalışının antikor sonuçlarının pozitif çıktığını belirterek, "Bu çok sevindirici bir olay, aşıların yüzde 85-90 aralığında etkinliği var, pandeminin de 2020 ile birlikte artık sonuna geldik diyebiliriz" dedi.
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