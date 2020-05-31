MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli olacak
ABONE OL
31.05.2020 - 10:38 | | İHA

Son dakika... Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli olacak

Bir son dakika haberine göre, Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimleri, Bursa, Bilecik, Sakarya, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzeyi ve batısı ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Öte yandan yurdun büyük bölümünde yarından itibaren ise 4 gün boyunca yağış bekleniyor.

Son dakika... Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İzmir: Parçalı bulutlu 23

Adana: Parçalı ve az bulutlu 28

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30

Aksaray Malaklısı anne karnında sipariş alıyorAKSARAY Malaklısı adıyla tanınan, bacak ve ayak kalınlığı, büyük kafatası, sarkık dudağı, boyu, kilosu ve heybetiyle dikkat çeken çoban köpeği yavrularına sahip olmak isteyenler, doğmadan anne karnında iken sipariş veriyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi saatlerde? 18 yaş altı ailesiyle seyahat edebilir mi, şehirler arası yolculuk izni var mı?

0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi saatlerde? 18 yaş altı ailesiyle seyahat edebilir mi, şehirler arası yolculuk izni var mı?

Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

Son dakika... Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli olacak

Son dakika... Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli olacak

Sıradaki Haber