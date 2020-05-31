Son dakika... Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli olacak
Bir son dakika haberine göre, Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimleri, Bursa, Bilecik, Sakarya, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzeyi ve batısı ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Öte yandan yurdun büyük bölümünde yarından itibaren ise 4 gün boyunca yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
İzmir: Parçalı bulutlu 23
Adana: Parçalı ve az bulutlu 28
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30