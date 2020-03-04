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04.03.2020 - 10:58 | | DHA

Son dakika! Metrobüste ortalık karıştı! İğrenç iddia...

İstanbul'da Metrobüste bir kadını taciz ettiği iddia edilen kişi yolcular tarafından dövüldü.

Metrobüste ayakta yolculuk yapan bir kadın, arkasında duran kişinin kendisini elle taciz ettiği iddiasıyla bağırmaya başladı. Kadın, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği kişiye tepki gösterirken, bazı yolcular ilk olarak olayı anlamaya çalıştı. Yaşanan tartışmada, diğer yolcular tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi kadından uzaklaştırdı.

Metrobüsün Sefaköy durağında durmasıyla birlikte şüpheli hızlıca metrobüsten indi. Şüphelinin kaçtığını gören yolcular peşinden inerek, tekme ve tokatlarla ona saldırdı. Feci dayak yiyen şüpheli, polis olduğunu belirten bir kişi ile güvenlikçiler tarafından vatandaşların elinden alındı, bir süre güvenlik kulübesinde tutuldu. Taciz edildiğini iddia eden kadının şikayetçi olmadığını ifade etmesi üzerine şüpheli, vatandaşların olay yerinden ayrılmasıyla serbest bırakıldı.

OLAY ANLARI KAMERADA

Olay anları saniye saniye cep telefonları kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının taciz edilgini belirterek şüpheliye tepki göstermesi, diğer yolcuların olayı anlamaya çalışması, şüpheliyi kadından uzaklaştırmaları, metrobüsün durakta durmasıyla inen şüpheliye peşinden gelenlerin tekme tokat girmesi, polis olduğunu belirten kişi ile güvenlikçilerin şüpheliyi linç girişiminden kurtarma anları görülüyor.

 

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