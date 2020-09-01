MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... MEZOPOTAMIA HACKERS'a operasyon! 21 kişiye yakalama kararı
ABONE OL
01.09.2020 - 09:59 |

Son dakika... MEZOPOTAMIA HACKERS'a operasyon! 21 kişiye yakalama kararı

Son dakika gelen habere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK adına siber saldırılarla örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika... MEZOPOTAMIA HACKERS'a operasyon! 21 kişiye yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten MEZOPOTAMIA HACKERS grubu isimli örgüt grubuna mensup şüphelilerin 81 ilimizde 411 kamu kurum/kuruluşu ile 14.271 tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edilen 21 şüpheli hakkında, gözaltı kararı verildi' denildi.

Son dakika... Erdoğan'ın başlattığı açık artırmada 1 kasa balığa servet ödediCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı su ürünleri av sezonu açılışında, Giresun'daki sel felaketinden zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla açık artırma usulü ile satışa çıkarılan bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... MEZOPOTAMIA HACKERS'a operasyon! 21 kişiye yakalama kararı

Son dakika... MEZOPOTAMIA HACKERS'a operasyon! 21 kişiye yakalama kararı

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

İsrail'den gizli görüşme itirafı

İsrail'den gizli görüşme itirafı

Nihat Hatipoğlu son sağlık durumu nedir? Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, çocukları kimler?

Nihat Hatipoğlu son sağlık durumu nedir? Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, çocukları kimler?

Sıradaki Haber