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31.12.2020 - 14:56 | | DHA

Son dakika! Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi

Gelen bir son dakika haberine göre; Bir Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişine geri sayım başladı. Büyük ikramiyenin 100 milyon TL olduğu yılbaşı özel çekilişi öncesinde büyük ikramiye sergilendi.

Son dakika! Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi

Milli Piyango'nun bugüne kadarki en büyük ikramiyesi olan 100 milyon TL, bu akşam gerçekleştirilecek Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde talihli ya da talihlilerinin olacak.

Çekiliş öncesi 100 milyon TL'lik ikramiye, güvenlik önlemleri altında tek tek sayılarak kayıt altına alındı.  200-100 ve 50 liralık banknotlardan oluşan büyük ikramiye, özenle dizildi ve sayıldı.

Son dakika Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi

Sisal Şans CFO'su Neşe Soybaş, çekiliş öncesi bir açıklama yaparak, "Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi 100 milyon TL, gerçekten çok büyük bir rakam, bizler de çok heyecanlıyız. İkramiye tutarı heyecan verici, kapladığı alan da görüldüğü gibi çok büyük. Temennimiz kazanacak talihli veya talihlilerin bu parayı en iyi şekilde değerlendirmeleri, bu akşam tüm Türkiye ile birlikte ekranlara kilitleneceğiz. İkramiyenin şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. 

Son dakika Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek, tüm Türkiye'yi heyecanla ekranları başına kilitleyecek Milli Piyango özel çekilişi, "Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel Programı içinde yer alan ve Şans Merkezi'nden saat 23:00'te Kanal D ve Teve2'den canlı yayınlanacak.

Son dakika Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi

Büyük ikramiye olan 100 milyon TL de sahibini bulacak. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak. Çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com 'dan kolaylıkla öğrenebilecek.

Son dakika Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi


 

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