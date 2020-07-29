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29.07.2020 - 17:39 | | DHA

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı ile görüştü!

Gelen bir son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka ile telefonda görüştü.

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı ile görüştü!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu" denildi.

 

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