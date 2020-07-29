29.07.2020 - 17:39 | | DHA
Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı ile görüştü!
Gelen bir son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu" denildi.
İstanbul Sultanbeyli'de kadına işkence!İstanbul Sultanbeyli’de eşiyle anlaşamaması üzerine evi terk edip ailesiyle yaşamaya başlayan 25 yaşındaki Ceylan Y.'nin kocası, üç kardeşi ve amcası tarafından elektroşok, göz yaşartıcı sprey ile kaçırıldıktan sonra kelepçelenerek saatlerce darp edilmesine ilişkin yürütülen savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, tutuklu koca Ersin Y. ve ağabeyi Burhan Y.ile kardeşleri Ali ve Dilek Y. ve amcası Sait Y. hakkında "İştirak halinde tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" ve "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 17'şer yıldan 34'er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.