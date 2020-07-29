Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı ile görüştü!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu" denildi.