MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Örgütün kritik ismi Türkiye'ye getirildi
ABONE OL
28.01.2021 - 13:07 | | AA

Son dakika... MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Örgütün kritik ismi Türkiye'ye getirildi

Gelen son dakika haberine göre, MİT, İçişleri Bakanlığı, KOM Dairesi ve KKTC polisinin koordinasyonuyla KKTC'de yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Ahmet Yiğit Türkiye'ye getirildi.

Son dakika... MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Örgütün kritik ismi Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

KKTC’de, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine faaliyet gösteren Terör ve Organize Suç örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Lefkoşa Büyükelçiliği, MİT, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, FETÖ üyesi Ahmet Yiğit isimli şahıs KKTC’de yakalanmıştır.

Şahsın yapılan sorgulamasında; Hatay 1. Sulh Ceza Hâkimliğince Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan “aranıyor” kaydının olduğu, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmalarında “firar” durumunda olduğu, Emniyet mahrem yapılanması içerisinde yönetici olduğu, şahsın o dönem Hatay’da görev yapan polis memurlarından sorumlu FETÖ abisi olduğu, ByLock kullanıcısı olduğu, pasaport şerh kaydının olduğu tespit edilmiştir.

KKTC Girne Limanı'ndan hareket eden yolcu gemisiyle saat 02:45’te (Yerel Saat ile) Mersin Taşucu Limanı'na getirilen şahıs, Silifke Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce gözaltına alınmıştır.

Giresun'da pes dedirten 'sahte bal' dolandırıcılığıGİRESUN'da esnaf Dursun Karahasan'ın dükkanına müşteri gibi gelen kişi, bir süre önce numune olarak bırakılan organik balların tadına bakıp beğendiğini söyleyerek toplu sipariş verdi. Numuneyi bırakanlarla irtibata geçip 13 bin 750 TL ödeyerek 250 kilogram ürün alan Karahasan, sipariş veren kişi gelmeyince dolandırıldığını anladı. Yapılan testte bal diye verilen ürünün glikoz şurubu çıktığı tespit edilirken, polis, dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bir garip dava! Rezidansta şikayetçi oldu duruşmada özür diledi

Bir garip dava! Rezidansta şikayetçi oldu duruşmada özür diledi

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

Üretici de tüketici de şikayetçi

Üretici de tüketici de şikayetçi

Aşı takvimi - Covid-19 aşı takvimi sorgulama | Aşı sıralaması

Aşı takvimi - Covid-19 aşı takvimi sorgulama | Aşı sıralaması

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet