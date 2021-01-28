Son dakika... MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Örgütün kritik ismi Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

KKTC’de, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine faaliyet gösteren Terör ve Organize Suç örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Lefkoşa Büyükelçiliği, MİT, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, FETÖ üyesi Ahmet Yiğit isimli şahıs KKTC’de yakalanmıştır.



Şahsın yapılan sorgulamasında; Hatay 1. Sulh Ceza Hâkimliğince Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan “aranıyor” kaydının olduğu, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmalarında “firar” durumunda olduğu, Emniyet mahrem yapılanması içerisinde yönetici olduğu, şahsın o dönem Hatay’da görev yapan polis memurlarından sorumlu FETÖ abisi olduğu, ByLock kullanıcısı olduğu, pasaport şerh kaydının olduğu tespit edilmiştir.



KKTC Girne Limanı'ndan hareket eden yolcu gemisiyle saat 02:45’te (Yerel Saat ile) Mersin Taşucu Limanı'na getirilen şahıs, Silifke Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce gözaltına alınmıştır.