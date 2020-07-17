MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... MİT'ten Suriye'de operasyon! Natalia Barkal ve 4 çocuğu kurtarıldı
ABONE OL
17.07.2020 - 11:34 | | DHA, AA

Son dakika... MİT'ten Suriye'de operasyon! Natalia Barkal ve 4 çocuğu kurtarıldı

Gelen son dakika haberine göre, Terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Hol Kampında zorla tutulan Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve 4 çocuğu MİT operasyonu ile kurtarıldı.Natalia Barkal'ın Suriyeli eşinin ise kayıp olduğu, bu nedenle terör örgütünün kampında çocuklarıyla zorla tutulduğu da öğrenildi.

DHA’nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere göre, 2013 yılında Suriyeli eşi ve çocukları ile ticaret yapmak için Suriye’ye giden Moldova vatandaşı Natalia Barkal, terör örgütü YPG/PKK tarafından zorla Hol Kampına götürüldü.

MOLDOVA HÜKÜMETİ TÜRKİYE’DEN YARDIM İSTEDİ

Moldova hükümetinin Türkiye’den yardım talebinde bulunması üzerine MİT devreye girdi. Barkal ve çocuklarının durumu ile ilgili bölgede çalışma başlatan MİT; yerel istihbarat ağını devreye soktu. Barkal ve 4 çocuğunun Münbiç’te 23 gün bir hapishanede tutulduktan sonra terör örgütü YPG/PKK tarafından Hol Kampı’na götürüldüğü belirlendi.

ÖNCE YERİ BELİRLENDİ, SONRA HAREKETE GEÇİLDİ

MİT, teknik ve istihbarati çalışmalarla Barkal ve 4 çocuğunu tam yerini tespit ettikten sonra, kurtarma operasyonu için düğmeye basıldı. MİT irtibat kurduğu Natalia Barkal’ın kamptan nasıl kaçacağı konusunda bilgilendirdi. 6 Haziran 2020’de düzerlenen operasyonla Natalia Barkal ve 4 çocuğu Al Hol Kampından kaçırılarak önce Barış Pınarı Harekat Bölgesine sonra da Tel Abyad’da güvenli bir yere getirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BASKISI ALTINDA KALDIM

Barkal’ın en büyüğü 10 en küçüğü 1 yaşında 4 çocuğu ile birlikte uzun zamandır terör örgütü YPG/PKK baskısı altında zor şartlarda yaşayan Natalia Barkal’ın, ailesine kavuşacağı için sabırsızlandığını, Türkiye’nin çok büyük bir ülke olduğu ve büyük minnet duyduğunu söylediği öğrenildi.Öte yandan, Natalia Barkal'ın Suriyeli eşinin ise kayıp olduğu, bu nedenle terör örgütünün kampında çocuklarıyla zorla tutulduğu da öğrenildi.

 

Esenyurt'ta feci kaza! Anne ve bebeği metrelerce savruldu!İstanbul Esenyurt'ta yaya geçidi olmayan noktadan karşıya geçmeye çalışan anne ve kucağındaki 1 yaşındaki bebeğine otomobil çarptı. Bebek çarpmanın etkisiyle annesinin kucağından metrelerce ileriye savrulurken, kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süleyman Akbaba cinayetinde komşusunda tüyler ürperten itiraflar!

Süleyman Akbaba cinayetinde komşusunda tüyler ürperten itiraflar!

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! SGK tamamını ödüyor...

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! SGK tamamını ödüyor...

Çarpıcı ifadeler: Her şey kağıt üzerinde!

Çarpıcı ifadeler: Her şey kağıt üzerinde!

2020 MEB LGS kontenjanları belli oldu! LGS lise kontenjanları, taban puanları ve yüzdelik dilimi için TIKLA

2020 MEB LGS kontenjanları belli oldu! LGS lise kontenjanları, taban puanları ve yüzdelik dilimi için TIKLA

Sıradaki Haber