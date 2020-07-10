10.07.2020 - 15:09 |
Son dakika... MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Gelen bir son dakika haberine göre, MSB, Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Tüm inleri başlarına yıkılana dek operasyonlarımız devam edecek." dendi.
Ayrıntılar geliyor...
Manisa'da otomobiliyle uçuruma yuvarlanan ziraat mühendisi ölümden döndüManisa'nın Kula ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 70 metre yükseklikten Gediz Nehri'ne düşen otomobilin sürücüsü ziraat mühendisi Sema Döngel (52), ölümden döndü. Şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlatan Döngel, sıkıştığı araçtan itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.