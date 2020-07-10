Son dakika... MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Tüm inleri başlarına yıkılana dek operasyonlarımız devam edecek." dendi.

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