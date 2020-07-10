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10.07.2020 - 15:09 |

Son dakika... MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Gelen bir son dakika haberine göre, MSB, Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Son dakika... MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Tüm inleri başlarına yıkılana dek operasyonlarımız devam edecek." dendi.

Son dakika... MSB duyurdu 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

Ayrıntılar geliyor...

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