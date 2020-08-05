MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... MSB duyurdu! 3 PKK'lÄ± terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL
05.08.2020 - 11:45 | | DHA

Son dakika... MSB duyurdu! 3 PKK'lÄ± terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Zeytin DalÄ± bÃ¶lgesinde tespit edilen 3 PKK/PYD'li terÃ¶ristin daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Son dakika... MSB duyurdu! 3 PKK'lÄ± terörist etkisiz hale getirildi

BakanlÄ±ÄŸÄ±n sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'daki hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Zeytin DalÄ± bÃ¶lgesinde huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ± bozmaya dÃ¶nÃ¼k terÃ¶r faaliyetleri yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edilen 3 PKK/PYD'li terÃ¶rist daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. MehmetÃ§iklerimiz bÃ¶lgede huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n bozulmasÄ±na izin vermeyecek" dedi.

Son dakika... MSB duyurdu 3 PKKlÄ± terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Â 

Kartal Aydos'ta orman yangÄ±nÄ±!Son dakika gelen habere göre; Ä°stanbul Aydos'da ormanlÄ±k alanda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Ä°hbar üzerine olay yerine çok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi. Ä°tfaiye ve orman bölge müdürlüÄŸü ekipleri yangÄ±nÄ± 1 saatte kontrol altÄ±na aldÄ±.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

KÄ±rklareli'de hafif ticari araç refüje çarptÄ±: 2 ölü, 2 yaralÄ±

KÄ±rklareli'de hafif ticari araÃ§ refÃ¼je Ã§arptÄ±: 2 Ã¶lÃ¼, 2 yaralÄ±

MilyonlarÄ± ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

MilyonlarÄ± ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

Trump'tan 'saldÄ±rÄ± gibi görünüyor' açÄ±klamasÄ±!

Trump'tan 'saldÄ±rÄ± gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor' aÃ§Ä±klamasÄ±!

Konya'da korkutan rakam! Günde yaklaÅŸÄ±k 300 kiÅŸi...

Konya'da korkutan rakam! GÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 300 kiÅŸi...

SÄ±radaki Haber