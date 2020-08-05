BakanlÄ±ÄŸÄ±n sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'daki hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Zeytin DalÄ± bÃ¶lgesinde huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ± bozmaya dÃ¶nÃ¼k terÃ¶r faaliyetleri yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edilen 3 PKK/PYD'li terÃ¶rist daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. MehmetÃ§iklerimiz bÃ¶lgede huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n bozulmasÄ±na izin vermeyecek" dedi.



Â