Son dakika! MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Geçit vermeyeceğiz!

Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!