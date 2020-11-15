15.11.2020 - 20:59 |
Son dakika! MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: "Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi."
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Geçit vermeyeceğiz!
Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!
Köpeğin izlediği mazgallar, itfaiye ekipleri tarafından kameralarla incelendiİzmit'te köpeğin, her gün belirli saatlerde gelerek caddede bulunan mazgalların içerisini izlemesi merak konusu oldu. Köpeğin odaklanıp baktığı mazgallar itfaiye ekipleri tarafından incelendi. Özel kameralara mazgalın içerisini izleyen itfaiye ekipleri sıra dışı bir durumla karşılaşmadı.