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17.10.2020 - 18:27 |

Son dakika... MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika... MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Bakan Koca ağır hasta sayısına dikkat çekerek son durumu paylaştıSon dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 1723 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1428 oldu, son 24 saatte 1401 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 302 bin 499'a yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız." dedi.
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