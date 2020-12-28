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28.12.2020 - 20:00 | | AA

Son dakika! MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla belirlenen 8 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk."Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin açılışında konuşan Erdoğan, restorasyonunu tamamlayarak hizmete açtıkları müzenin Ankara'ya, Türkiye'ye, kültür ve turizme hayırlı olmasını diledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizin kültür ve sanat hayatına ilave değer katacak, bu alanda çeşitliliği artıracak her türlü nitelikli esere destek veriyoruz"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 18 yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk."
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