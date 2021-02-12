Son dakika: MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gara bölgesinde icra edilen harekat kapsamında PKK'nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e çıktığı kaydedildi.
Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında; terör örgütü PKK’nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükseldi. pic.twitter.com/Q5C1kKCu5g— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 12, 2021
İstanbul'da korkunç olay! Eşini kömürlükte boğarak öldürdüFatih'te yaşayan Mahmut Gürler, iddiaya göre eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü. Cinayetin ardından iş yerine giden koca, yakınlarını arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden yakınları genç kadının cansız bedenini buldu. Uzun yıllardır aileyi tanıdığını söyleyen Kadir Yavuz; "Daha önceden de uzaklaştırması vardı. Kumar oynuyordu. Tahminim eşinden para istedi. Bodruma indirmiş öldürmüş, öldürdükten sonra iş yerine tekrar gitmiş" dedi.