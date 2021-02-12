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12.02.2021 - 20:59 | | AA

Son dakika: MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda terör örgütü PKK'nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.

Son dakika: MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gara bölgesinde icra edilen harekat kapsamında PKK'nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e çıktığı kaydedildi.

 



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