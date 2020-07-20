Son dakika... MSB duyurdu! Haftanin'de 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.