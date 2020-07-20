MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... MSB duyurdu! Haftanin'de 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
ABONE OL
20.07.2020 - 09:17 | | milliyet.com.tr

Son dakika... MSB duyurdu! Haftanin'de 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika gelen habere göre; Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiğini belirterek, Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika... MSB duyurdu! Haftanin'de 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.

Son dakika... MSB duyurdu Haftaninde 4 PKKlı etkisiz hale getirildi

Otomobil hurda yığınına döndüBURSA'nın İnegöl ilçesinde virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, beton direğe çarptı. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise yakındaki bir sitenin güvenlik kameralarına da yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2 kişi kimseye aldırmadı, Taksim'de kadına tekme tokat saldırdı

2 kişi kimseye aldırmadı, Taksim'de kadına tekme tokat saldırdı

Milyonları ilgilendiriyor! SGK o paraları iade ediyor

Milyonları ilgilendiriyor! SGK o paraları iade ediyor

Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

5 yıl önce sahiplendiği köpeğine doğum günü partisi yaptı!

5 yıl önce sahiplendiği köpeğine doğum günü partisi yaptı!

Sıradaki Haber