27.08.2020 - 19:43 | | AA
Son dakika! MSB duyurdu: Hava harekatıyla etkisiz hale getirildiler
Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2020
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/ZJTanRi5vB