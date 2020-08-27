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27.08.2020 - 19:43 | | AA

Son dakika! MSB duyurdu: Hava harekatıyla etkisiz hale getirildiler

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.


Hava harekatıyla etkisiz hale getirildilerIrak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist etkisiz hale getirildi.
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