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28.10.2020 - 21:48 | | AA

Son dakika... MSB duyurdu! Teröristler yerle bir edildi

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

Irak kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatıIrak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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