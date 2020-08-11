11.08.2020 - 20:44 |
Son dakika... MSB 'kararlıyız' diyerek duyurdu: Misakımız Mavi Vatanımızdır
Gelen son dakika haberine göre; MSB'den yapılan açıklamada "Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bundan sonra da korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Misakımız Mavi Vatanımızdır." ifadeleri yer aldı.
Ayrıntılar geliyor...
Şanlı tarihimizden, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır. 🇹🇷#MSB #TSK pic.twitter.com/UrOCkGCXLC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2020