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11.08.2020 - 20:44 |

Son dakika... MSB 'kararlıyız' diyerek duyurdu: Misakımız Mavi Vatanımızdır

Gelen son dakika haberine göre; MSB'den yapılan açıklamada "Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bundan sonra da korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Misakımız Mavi Vatanımızdır." ifadeleri yer aldı.

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Milli Savunma Bakanlığı: "Misakımız Mavi Vatanımızdır"MSB'den yapılan açıklamada "Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bundan sonra da korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Misakımız Mavi Vatanımızdır." ifadeleri yer aldı.
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