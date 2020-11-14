14.11.2020 - 10:12 |
Son dakika! MSB sayıyı açıkladı! 2020 yılı içinde teröristlere büyük darbe!
MSB: "İcra edilen operasyonlarda 98’i son bir ayda olmak üzere 2020 yılı içerisinde 1031 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Rusya Federasyonu heyeti ile Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi’ne ilişkin toplantılara bugün de devam edilecektir."
Yunanistan, ekim ayında 42 hava sahası, 7 karasuyu ihlali ve 15 hava aracı tacizi yaptı.
Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence iddasıKağıthane'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuğun aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki kişi tarafından darp edildiği iddia edildi. Çocuğun daha önce de defalarca aynı kişinin işkencesine maruz kaldığını öne sürülürken her seferinde şaka yaptığını söyleyen kişi son dayağını cep telefonu ile kayda aldırdı.