MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! MSB sayıyı açıkladı! 2020 yılı içinde teröristlere büyük darbe!
ABONE OL
14.11.2020 - 10:12 |

Son dakika! MSB sayıyı açıkladı! 2020 yılı içinde teröristlere büyük darbe!

MSB: "İcra edilen operasyonlarda 98’i son bir ayda olmak üzere 2020 yılı içerisinde 1031 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Son dakika! MSB sayıyı açıkladı! 2020 yılı içinde teröristlere büyük darbe!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Rusya Federasyonu heyeti ile Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi’ne ilişkin toplantılara bugün de devam edilecektir."

Yunanistan, ekim ayında 42 hava sahası, 7 karasuyu ihlali ve 15 hava aracı tacizi yaptı.

Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence iddasıKağıthane'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuğun aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki kişi tarafından darp edildiği iddia edildi. Çocuğun daha önce de defalarca aynı kişinin işkencesine maruz kaldığını öne sürülürken her seferinde şaka yaptığını söyleyen kişi son dayağını cep telefonu ile kayda aldırdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

700 bin liralık tablet bağışı ile gündem olmuştu! Holding süsü ile dolandırıcılık

700 bin liralık tablet bağışı ile gündem olmuştu! Holding süsü ile dolandırıcılık

81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

Avrupa'nın en büyük çevre projesi

Avrupa'nın en büyük çevre projesi

Balkondan sepetle sarkıttılar! Dehşet saçtılar...

Balkondan sepetle sarkıttılar! Dehşet saçtılar...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet