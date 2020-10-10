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10.10.2020 - 12:49 | | AA-DHA

Son dakika! MSB'den Azerbaycan açıklaması: Bu adım atılana kadar kardeşlerimizin yanındayız!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermesi gerektiğini bildirdi.

Son dakika! MSB'den Azerbaycan açıklaması: Bu adım atılana kadar kardeşlerimizin yanındayız!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için büyük kahramanlık gösterdiği ve büyük başarılar kazandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ermenistan, artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir. Bu adım atılıncaya kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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