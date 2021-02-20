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20.02.2021 - 20:12 | | DHA

Son dakika... Muğla'da korkutan deprem

Gelen son dakika haberine göre; Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika... Muğla'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 20.00'da merkez üssü Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesinin 78 kilometre açığı olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 19.75 kilometre derinliğinde olan deprem, Marmaris ve çevrelerinde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

Son dakika... Muğlada korkutan deprem


AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 20.00'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

Yanan elektrik teline tekme atması korkuttuTekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin, direkten koparak yere düşen ve alev alan elektrik teline tekme attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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