Son dakika... Muğla'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 20.00'da merkez üssü Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesinin 78 kilometre açığı olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 19.75 kilometre derinliğinde olan deprem, Marmaris ve çevrelerinde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.









AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 20.00'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz.