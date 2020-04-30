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30.04.2020 - 13:21 |

Son dakika! Muğla'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

Gelen bir son dakika haberine; Muğla'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 11.45'te Elazığ da 4.2 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.

Son dakika! Muğla'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden (EMSC) gelen son dakika açıklamasına göre; Muğla'da merkez üssü Ula olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.09'da gerçekleşen depremin derinliği 3.4 kilometre olarak ölçüldü. 

AFAD'ın yaptığı açıklamada ise Muğla'nın Ula ilçesinde saat 13.09'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyuruldu.

Son dakika Muğlada korkutan deprem Büyüklüğü...

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