Son dakika! Muğla'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden (EMSC) gelen son dakika açıklamasına göre; Muğla'da merkez üssü Ula olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.09'da gerçekleşen depremin derinliği 3.4 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın yaptığı açıklamada ise Muğla'nın Ula ilçesinde saat 13.09'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyuruldu.