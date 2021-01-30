Son dakika: Oğlu tutuklu olan aileyi “Hakim para istiyor” diyerek kandırdı! 175 bin dolar kaptırdılar

Damla GÜLER / milliyet.com.tr

Irak vatandaşı olan Amer ve İman Mohammed çiftinin oğlu “kasten adam öldürme” suçundan tutuklandı. Ancak çocuklarının suçsuz olduğuna inanan anne ve baba çocuklarının tahliye olması için yardım istedi. Bir tanıdıklarının komşusu olan İbrahim M.’nin kendilerine yardım edeceğini duyan Amer ve İman Mohammed çifti hemen M.nin evine gitti. İbrahim M. aileye yardım edeceğini söyleyerek, “Çocuklarının yargılandığı mahkeme başkanının eşinin kardeşi” olduğunu söyleyerek Nisan ayına kadar oğullarının çıkacağını söyledi. M. yapacağı yardım karşılığında ise aileden 175 bin dolar istedi.

“PARAYI VERMEZSENİZ HAKİM MÜEBBET VERECEK”

Anne ve babanın parayı bulmak için Irak’a gittikleri sırada şüpheli İbrahim M.’nin akrabalarını aradığını iddia eden Mohammed çifti, “Hakime söz verdik. Eğer parayı vermezlerse hakim çocuklarına müebbet verecek. Hatta maktulün ailesi de hakime para teklif etmiş. Herkese müebbet verirse 150 bin dolar vereceklerini söylemişler” dediğini iddia etti. Bütün anlatılanlara inanan aile İbrahim M.’ye 100 bin dolar verdi. Ancak Nisan ayı geldiğinde çocukları tahliye olmayan aile, M.’yi arayıp ne olduğunu sorunca, M.’nin kendilerine, “Hakimin 75 bin dolar daha istediğini” söylediğini anlattı. Yine istenilen parayı veren aile bir süre sonra hem çocukları tahliye olmayıp hem de İbrahim M.’ye ulaşamayınca durumu avukatlarına anlattı.

DOLANDIRILDIKLARINI AVUKATLARI SÖYLEDİ

Yaşananların tamamen yalan olduğunu ve İbrahim M’nin dolandırıcı olduğunu aileye anlatan Avukat Hamdullah Demir, hemen suç duyurusunda bulunmaları gerektiğini söyledi. Aile bu kez İbrahim M. ve yanında olan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İbrahim M. hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan M, verdiği ifadede ailenin kendisinden yardım istediğini doğrulayarak, yardım etmek için birkaç avukatla görüştüğünü söyledi. Avukatların kendisinden 100-200 dolar para istediğini anlatan M. Aileden aldığı parayı da avukatlara verdiğini söyledi.

“PARALARINI GERİ VERECEĞİM”

Avukatların bir süre sonra kendisini arayarak korona yüzünden adliyede soruşturmaların durduğunu söylediklerini anlatan İbrahim M. “Ancak sonra aile bana başkasıyla anlaştıklarını söyleyerek paralarını geri istedi. Ben de parayı veremeyeceğimi söyleyince beni tehdit ettiler. Evime gelip bana zorla senet imzalattılar” dedi. Yaşanan olay nedeniyle huzursuz olduğunu söyleyen M., “Bu nedenle eşim yurtdışına gitti. Ben bu şahısların mağduriyetlerini gidermek istiyorum. Ancak şu an korona yüzünden maddi olarak zor durumdayım. Maddi olarak durumum düzeldiğinde borcumu ödeyeceğim” dedi. İbrahim M. İfadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.