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15.06.2020 - 11:26 | | DHA

Son dakika: Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan bir annenin feryadı!

Son dakika haberi... Burdur'da yaşayan Orhan Gürsu (50), birlikte yaşadığı annesi tarafından bu sabah evin bahçesinde ölü bulundu. Anne Pakize Gürsu, ekiplerin çalışmasını izlerken, "Ben bu eve nasıl gireyim?" diyerek gözyaşı döktü.

Son dakika: Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan bir annenin feryadı!

Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Beyazıt Caddesi'ndeki müstakil evde annesiyle yaşayan Orhan Gürsu, sabah ocağa çay koyup, evin önündeki bahçeye çıktı. Oğluna seslenen Pakize Gürsu, cevap alamayınca çıktığı bahçede, Orhan Gürsu'nun yerde hareketsiz yattığını gördü. Annenin yardım istediği komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Orhan Gürsu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Gürsu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan Pakize Gürsu, ekiplerin çalışmasını gözyaşlarıyla izledi. Gürsu, "Bir baktım, Orhan yerde hareketsiz yatıyor. Ben bu eve nasıl gireyim?" diyerek ağladı. Eşinden ayrı yaşayan ve inşaatlarda çalışan Orhan Gürsu'nun çocukları da acı haberi alıp, eve geldi. Orhan Gürsu'nun, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendiriliyor.

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