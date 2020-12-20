M.E. ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ forma yazdÄ±ktan sonra da, ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmede sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmenine, aÄŸabeyinin kendisine cinsel saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸunu sÃ¶yledi. OlayÄ±n savcÄ±lÄ±ÄŸa intikal etmesi Ã¼zerine aÄŸabey Åž.E. hakkÄ±nda, "Zincirleme ÅŸekilde kan baÄŸÄ±yla baÄŸlÄ± Ã§ocuÄŸun cinsel istismarÄ±" suÃ§undan dava aÃ§Ä±ldÄ±. YargÄ±lama aÅŸamasÄ±nda M.E. ifadesini geri Ã§ekti. Ancak mahkeme, M.E.'nin, verilecek ceza sonrasÄ± ailesi tarafÄ±ndan kendisine uygulanacak ÅŸiddetten korktuÄŸu iÃ§in suÃ§lamadan vazgeÃ§tiÄŸini gerekÃ§e gÃ¶stererek Åž.E.'ye 10 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rarak, tutuklanmasÄ±na karar verdi.

Â "AÄ°LEVÄ° SORUNLARI OLDUÄžUNU, ÅžÄ°DDET GÃ–RDÃœÄžÃœNÃœ YAZDI"

Pendik'te 13 yaÅŸÄ±ndaki M.E., ortaÃ¶ÄŸrenim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ okulun sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmeni tarafÄ±ndan 28 EylÃ¼l 2018 tarihinde daÄŸÄ±tÄ±lan 'Ã–ÄŸrenci Bilgi Formu'na el yazÄ±sÄ± ile ailevi sorunlarÄ± olduÄŸunu, ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yazdÄ±. Bu yazÄ± Ã¼zerine okulda gÃ¶revli rehber Ã¶ÄŸretmeni ile sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmeni M.E. ile Ã¼Ã§ ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±. AynÄ± anne ve babadan 13 kardeÅŸi olan M.E., ailesinin kendisini okutmak istemediÄŸini, kÄ±zlarÄ± Ã¶nemsemediÄŸini, liseye gÃ¶ndermeyeceklerini sÃ¶yledi. Ã–ÄŸretmenler aileyi ziyaret etti ancak somut bir olumsuzluk tespit etmedi. M.E.'nin anne ve babasÄ± kÄ±zlarÄ±nÄ± okutacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ã–ÄŸretmenlerin ziyaretinden ve ilgisinden cesaret alan M.E., bir sÃ¼re sonra sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmenine kendisinden 4 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k aÄŸabeyi Åž.E.'nin cinsel saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. M.E. aÄŸabeyinin 5 yaÅŸÄ±ndan beri kendisine cinsel saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸunu iddia etti. M.E., ailesinde erkeklerin daha Ã§ok Ã¶nemsendiÄŸini ve suÃ§un kendisine atÄ±lacaÄŸÄ± korkusu ile bunu daha Ã¶nce dile getirmediÄŸini ifade etti.Â

KARAKOLDA Ä°FADESÄ°NÄ° TEKRARLADI

Ã–ÄŸretmenler tarafÄ±ndan tutulan tutanak, karakola gÃ¶nderildi. M.E., karakolda aynÄ± ifadesini tekrarladÄ±. SoruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca, Åž.E. hakkÄ±nda, "Zincirleme ÅŸekilde kan baÄŸÄ±yla baÄŸlÄ± Ã§ocuÄŸun cinsel istismarÄ±" suÃ§undan 20 yÄ±ldan 35 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.Â

MAHKEMEDE 'Ä°FTÄ°RA ATTIÄžINI' SÃ–YLEDÄ°

M.E., yargÄ±lama aÅŸamasÄ±ndaki duruÅŸmalarda, dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kmasÄ±na izin vermediÄŸi, kendisini dÃ¶vdÃ¼ÄŸÃ¼ gerekÃ§esi ile ona iftira attÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, soruÅŸturma aÅŸamasÄ±nda verdiÄŸi ifadeyi geri aldÄ±. M.E., "HazÄ±rlÄ±ktaki ifadem doÄŸru deÄŸil, hepsini uydurdum. Ä°nanmÄ±yorsunuz ama bÃ¶yle olaylar Ã§ok yayÄ±lÄ±yor. Herkesin baÅŸÄ±na geliyor ama benim baÅŸÄ±ma gelmedi. Bu olayÄ±n buralara geleceÄŸini bilmiyordum, rehberlik Ã¶ÄŸretmeni bu iÅŸi Ã§ok uzattÄ±. AÄŸabeyime bÃ¶yle bir iftira attÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in Ã§ok piÅŸmanÄ±m" dedi.Â

ANNESÄ° VE BABASI Ä°FTÄ°RA DEDÄ°Â

TanÄ±k olarak beyanlarÄ± alÄ±nan M.E.'nin babasÄ± K.E., kÄ±zÄ±nÄ±n oÄŸluna iftira attÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylerken, annesi S.E. de kÄ±zÄ±nÄ±n ÅŸÄ±marÄ±k olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rerek, "OlmadÄ±ÄŸÄ± halde bÃ¶yle bir olayÄ± uydurup anlatmÄ±ÅŸ olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi. M.E.'nin annesi ve babasÄ± oÄŸullarÄ±ndan ÅŸikayetÃ§i olmadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶ylediler. Anne ve babasÄ± kÄ±zlarÄ±nÄ±n akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yerinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.Â

ADLÄ° TIP RAPORUÂ

Bu iddia Ã¼zerine MaÄŸdur M.E.'nin AvkuatÄ± Kerim TunÃ§ Erturan, maÄŸdurenin akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin rapor alÄ±nmasÄ±nÄ± istedi. Adli TÄ±p Kurumu'ndan gelen 23 EylÃ¼l 2019 tarihli raporda, "MaÄŸdure M.E.'nin olayÄ±n hukuki anlam ve sonuÃ§larÄ±nÄ± algÄ±lamasÄ±na ve beyanlarÄ±na itibar edilmesine engel olacak mahiyette herhangi bir akÄ±l hastalÄ±ÄŸÄ± ve zeka geriliÄŸinin olmadÄ±ÄŸÄ± tespitine yer verildi.Â

AVUKAT MAÄžDUR Ä°Ã‡Ä°N KORUYUCU TEDBÄ°RLER ALINMASINI Ä°STEDÄ°Â

M.E.'nin AvukatÄ± Kerim TunÃ§ Erturan, SSÃ‡ (SuÃ§a SÃ¼rÃ¼klenen Ã‡ocuk) Åž.E.'nin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Avukat Erturan, kararla birlikte hala ailesi ile aynÄ± evde yaÅŸayan M.E. iÃ§in koruyucu tedbirler alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etti.

10 YIL CEZA ALDI

KararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme, Åž.E.'ye, 15 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z kardeÅŸine yÃ¶nelik eyleminden dolayÄ±, , "Zincirleme ÅŸekilde kan baÄŸÄ±yla baÄŸlÄ± Ã§ocuÄŸun cinsel istismarÄ±" suÃ§undan 15 yÄ±l ceza verdi. SanÄ±k Åž.E., suÃ§ tarihinde 18 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k olduÄŸundan ceza 12 yÄ±l hapis cezasÄ±na dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼. 'Ä°yi hal' indirimi ile cezayÄ± 10 yÄ±la dÃ¼ÅŸÃ¼ren mahkeme, kararla birlikte tutuklanmasÄ±na da karar verdi. CezayÄ± Ã§ok bulan Åž.E.'nin avukatÄ± bu kararÄ± Ä°stinaf Mahkemesi nezdinde temyiz etti.

MAHKEME KARARIN GEREKÃ‡ESÄ°NÄ° AÃ‡IKLADI

KararÄ±n gerekÃ§esini yazan mahkeme, M.E.'nin 'Ã–ÄŸrenci Bilgi Formu'na ailesi tarafÄ±ndan ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik yazÄ± yazmasÄ± sonrasÄ± rehber Ã¶ÄŸretmeninin kendisi ile Ã¼Ã§ kez gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin de tutanaÄŸa baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. OlayÄ±n bu ÅŸekilde aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtilen gerekÃ§eli kararda, "M.E. her ne kadar soruÅŸturma ve kovuÅŸturma anlatÄ±mlarÄ± arasÄ±nda birbiri ile esaslÄ± olarak Ã§eliÅŸen beyanlarda bulunmuÅŸ ise de hem sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmeni hem de rehber Ã¶ÄŸretmenleri tarafÄ±ndan maÄŸdur ile yapÄ±lan birden fazla gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Ä±srarlÄ± bir ÅŸekilde baÅŸÄ±ndan geÃ§enleri anlattÄ±ÄŸÄ±..." belirtildi.Â

"KENDÄ°SÄ°NE YOL GÃ–STERMESÄ° Ä°Ã‡Ä°N ISRARLA Ã–ÄžRETMENLERÄ°NE BAÅžVURMUÅž"

MaÄŸdur M.E.'nin yargÄ±lamada geÃ§en sÃ¼rede, aÄŸabeyi ve ailesi ile aynÄ± evde yaÅŸamaya devam ettiÄŸi belirtilen gerekÃ§eli kararda, "MaÄŸdurun kendisine yol gÃ¶stermeleri iÃ§in Ä±srarla Ã¶ÄŸretmenlerine baÅŸvurmuÅŸ olmasÄ±, anlatÄ±mlarÄ±nÄ±n belli bir sÃ¼reÃ§ boyunca Ä±srarla devam etmesi nazara alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda; maÄŸdurun maruz kalmasÄ± muhtemel ailevi ve toplumsal baskÄ± sebebiyle kovuÅŸturma aÅŸamasÄ±nda Ä±srarla verdiÄŸi ifadesinden vazgeÃ§mesinin mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu" ifade edildi.Â

'AÄ°LE BASKISI SEBEBÄ°YLE Ä°FADESÄ°NDEN VAZGEÃ‡TÄ°ÄžÄ°NE TAM BÄ°R VÄ°CDANÄ° KANAAT OLUÅžTUÄžU'

Kararda, M.E.'nÄ±n aÄŸabeyine verilecek ceza sonrasÄ± ailesi tarafÄ±ndan kendisine karÅŸÄ± uygulanacak ÅŸiddetten korktuÄŸu savunularak, "Aile baskÄ±sÄ± sebebiyle Ã¶nceki ifadesinden vazgeÃ§tiÄŸine mahkememizce tam bir vicdani kanaat oluÅŸtuÄŸu" ifade edildi.

MAÄžDURUN AVUKATI DHA'YA KONUÅžTU

DHA'ya konuÅŸan maÄŸdur M.E.'nin AvukatÄ± Kerim TunÃ§ Erturan, olayÄ±n zincirleme ÅŸekilde aile iÃ§i bir cinsel istismar vakasÄ± olduÄŸunu belirterek, "8 yÄ±l Ã¼st Ã¼ste meydana gelen bir fiil sÃ¶z konusu" dedi. OlayÄ±n okuldaki rehber Ã¶ÄŸretmenleri tarafÄ±ndan daÄŸÄ±tÄ±lan bilgi formu sonucu ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Avukat Erturan, "Olay Ã¶ÄŸretmenler tarafÄ±ndan Ã¶ÄŸrenilip adli mercilere intikal ettirildi. HazÄ±rlÄ±k aÅŸamasÄ± ve kovuÅŸturma aÅŸamasÄ± neticesinde bir ceza ortaya Ã§Ä±ktÄ±" diye konuÅŸtu.

'KIZIN HALA AÄ°LEDE OLMASI MAHKEMENÄ°N TAKDÄ°RÄ°DÄ°R'Â

Bu tarz dosyalarÄ±n problemli dosyalar olduÄŸunu sÃ¶yleyen Avukat Erturan, "Burada aile iÃ§i bir durum sÃ¶z konusu olduÄŸu iÃ§in kÄ±zÄ±n koruyucu tedbirlerle korunmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde mahkemeden bir talebimiz oldu. KÄ±zÄ±n hala ailede olmasÄ± tamamen mahkemenin takdiridir" dedi.Â

Åž.E.'nin kararla birlikte tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Avukat Erturan, "YargÄ±lama sÄ±rasÄ±nda aile kÄ±zÄ±n akli durumunun yerinde olmadÄ±ÄŸÄ±na dair bir sÃ¶ylemde bulundu. Bunun Ã¼zerine biz dosyanÄ±n Adli TÄ±p Kurumu'na sevkini talep ettik. KiÅŸinin, olayÄ±n hukuki kavram ve sonuÃ§larÄ±nÄ± algÄ±layabilecek olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Zeka sorunu yok. Pedagog da hazÄ±rlamÄ±ÅŸ olduÄŸu raporda kiÅŸinin herhangi bir algÄ± bozukluÄŸunun meydana gelmediÄŸini ortaya koydu. Biz de bu yaÅŸ grubundaki bir kiÅŸinin olayÄ± tasarlayarak, kurgulayarak anlatmasÄ±nÄ±n Ã§ok hayatÄ±n olaÄŸan uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± izah etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Mahkeme de toplanan deliller neticesinde kiÅŸiyi suÃ§lu buldu" dedi.Â

Avukat Erturan, mÃ¼vekkili M.E.'nin hazÄ±rlÄ±k sÄ±rasÄ±nda verdiÄŸi ifadenin yargÄ±lama aÅŸamasÄ±nda deÄŸiÅŸtirmesine iliÅŸkin olarak da ""Burada muhtemelen aile tarafÄ±ndan bir baskÄ± neticesinde ifadesini deÄŸiÅŸtirdiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. 5 yaÅŸÄ±nda ve devamÄ±nda zincirleme ÅŸekilde geliÅŸen bir olay sÃ¶z konusu. YaklaÅŸÄ±k 8 yÄ±l ara ara dÃ¶nemlerde gerÃ§ekleÅŸen bir durum sÃ¶z konusu. Bu yaÅŸ grubundaki kiÅŸilerin olayÄ± yaÅŸamadan kurgulayarak anlatmasÄ± Ã§ok beklenen bir durum deÄŸil." diye konuÅŸtu.