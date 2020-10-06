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06.10.2020 - 01:25 |

Son dakika:Okullar 12 Ekim'de mi açılıyor, 2.3.4.8.ve 12.sınıflara okul ne zaman açılacak? Hangi sınıflara okulla gidecekler?

Okulların açılış tarihi ile ilgili açıklamalar gerçekleştirildi. 5 Ekim 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2,3,4, 8 ve 12.sınıflarda yüz yüze eğitimin başlayacağını açıkladı. Daha sonra ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabında tüm ilkokullar, köy okulları, 8.ve 12. sınıfların açılacağı tarihi duyurdu. Son dakika gelişmeleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki okullar ne zaman açılacak, 12 Ekim'de hangi sınıflara okullar açılacak?

Son dakika:Okullar 12 Ekim'de mi açılıyor, 2.3.4.8.ve 12.sınıflara okul ne zaman açılacak? Hangi sınıflara okulla gidecekler?

Okulların yüz yüze eğitime başlayacağı tarih ile ilgili son dakika gelişmeleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarih ile ilgili bir paylaşım gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Selçuk'un açıklamaları merakla araştırılıyor. 2.3.4.8.ve 12.sınıflar okula mı gidecek? Okullar ne zaman açılıyor?

OKULLAR NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇILIYOR 2020-2021?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu ile ilgili şu açıklamayı gerçekleştirdi;

"Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz.

Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz.
#okullaracılıyor"

Son dakika:Okullar 12 Ekimde mi açılıyor, 2.3.4.8.ve 12.sınıflara okul ne zaman açılacak Hangi sınıflara okulla gidecekler

 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması;

Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. 2,3 ve 4.sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. 8.ve 12.sınıflarda da yüz yüze eğitime geçilecek

Ayrıca özel okullar, il hıfzıssıha kurulların uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitim yapılması öngörülmüştür. Öğrencilerimizden ricamız temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir.

 

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