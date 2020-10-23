Okullar açılacak mı, hangi sınıflar 2 Kasım'da okula gidecek? İşte 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı

Okullar açılıyor mu? Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. 31 Ağustos'ta başlayan uzaktan eğitim kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiyor. Peki, hangi sınıflar yüz yüze eğitime geçti? Okullar ne zaman açılıyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yaptığı konuşmada yaptığı açıklamalardan birisi de eğitim alanında oldu. İşte o açıklama:

Eğitimde yeni bir adım daha atarak, ortaokullarda 5. sınıflarda, liselerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitim ve öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibariyle başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü, diğer sınıflarda ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz.

OKULLAR AÇILIYOR MU? HANGİ SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLADI?

31 Ağustos'ta başlayan uzaktan eğitim süreci 21 Eylül'de 1. sınıfların ve anaokullarının seyreltilmiş ve kademeli olarak yüz yüze eğitime geçmesiyle başladı. Ardından 2. 3. 4. 8. ve 12. sınıflar için 12 Ekim'de eğitim yüz yüze olarak başladı.